Emniyet ve Jandarma, zehir tacirlerine göz açtırmadı!

Emniyet ve Jandarma zehir tacirlerine büyük darbe vurdu. Narkogüç-48 ve Narkogüç-49 operasyonlarında 2 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkogüç-48

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalatçıları ve satıcılarına yönelik 48 ilde düzenlenen Narkogüç-48 operasyonlarında 1 ton 39 kilogram uyuşturucu ile 509 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 242 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı.

Bu kapsamda il emniyet müdürlüklerince 382 ekip, 1438 personel, 4 hava aracı ve 23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 48 ilde operasyonlar düzenlendiğini belirten Yerlikaya, 1 ton 39 kilogram uyuşturucu ile 509 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonlarda 242 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

Narkogüç-49

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç-49 operasyonlarında 214 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarına ilişkin, "Uyuşturucu imalatçıları ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 15 ilde düzenlenen Narkogüç-49 operasyonlarında 1 ton 110 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi." bilgisini verdi.

Operasyon kapsamında 214 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını aktaran Yerlikaya, il jandarma komutanlıklarınca Adana, Antalya, Ankara, Manisa, Aydın, Kocaeli, Kahramanmaraş, Ağrı, Samsun, Bitlis, Niğde, Muğla, Şanlıurfa, Nevşehir ve Diyarbakır'da düzenlenen Narkogüç-49 operasyonlarında görev alan güvenlik güçlerini ve Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik etti.