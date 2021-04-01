Emmanuel Macron: Aşı, aşı ,aşı

Fransa'da dün gece ülkede daha önce 19 bölge için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde uygulanacağını açıklandı.

Alınan tedbirleri açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'ndan yaptığı halka sesleniş konuşmasında, Fransızları tedbirlere daha dikkatli şekilde uymaya çağırdı.

Salgının hala hızlı şekilde yayılmaya devam ettiğini ifade eden Macron, şimdiye kadar alınan tedbirlerin doğru olduğunu belirtti.

AŞI-AŞI-AŞI

Macron, koronavirüs salgının çözümü için tek umut olarak aşıları gösterdi.

Fransa tarihin en sıradışı liderlerinden Napolyon Bonapart'un, "Savaşı kazanmak için 3 şey lazım "para, para, para" sözlerinden esinlenen Macron, sosyal medya hesabından 3 kere aşı vurgusu yaptı.