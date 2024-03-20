2024 yılı emlak vergisi ödemeleri ne zaman?

Emlak vergisi ödeme tarihleri ne zaman?

Emlak vergisi iki taksit olarak ödenmektedir. İlk taksit 31.05.2024 tarihine kadar, ikinci taksit ise 30.11.2024 tarihine kadar ödenebiliyor. Ayrıca vatandaşın isteğine bağlı olarak iki taksit birden de ödenebiliyor.