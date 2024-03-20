2024 yılı emlak vergisi ödemeleri ne zaman?
2024 yılı için emlak vergisi ödeme tarihleri ev sahibi olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peşin veya iki taksitle ödenebilen emlak vergileri hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık.
Emlak vergisi nedir?
Ev, arsa, arazi, mesken gibi herhangi bir taşınmazın maliki olan veya bunlar üzerinde intifa hakkına sahip olan kişilerin ödemesi gereken bir vergi türüdür.
Emlak vergisi ödeme tarihleri ne zaman?
Emlak vergisi iki taksit olarak ödenmektedir. İlk taksit 31.05.2024 tarihine kadar, ikinci taksit ise 30.11.2024 tarihine kadar ödenebiliyor. Ayrıca vatandaşın isteğine bağlı olarak iki taksit birden de ödenebiliyor.
Emlak vergisi nasıl sorgulanır?
Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak isteyen vatandaşlar, belediyelere başvurarak veya e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebilirler.
Emlak vergisinden kimler muaf tutuluyor?
Konutun brüt yüz ölçümü 200 metrekareyi geçmeyip, Türkiye’de tek taşınmazı bulunan vatandaşlar muaf tutuluyor. Ayrıca, geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ve 18 yaşını doldurmamış bireyler dahil gaziler, engelliler, şehit eşleri ile çocukları da vergiden muaf tutulan vatandaşlar listesine giriyor. İşsizler ve sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekli vatandaşlar da emlak vergisinde muaf tutuluyor.