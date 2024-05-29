Emlak Konut'tan yeni konut kampanyası

2023 yılını 53 milyar 179 milyon TL rekor ön satış geliri ile başarıyla bitirdiklerini vurgulayan Erdem, "Güçlü, alanında uzman ekibimizle, 8,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 137 adet şantiyemizde, inşasına devam ettiğimiz 103 bin adet bağımsız bölüm ve 200 binden fazla doğrudan ve dolaylı çalışanımızla, şirketimizi çok daha güçlü yarınlara taşıyoruz." şeklinde konuştu.