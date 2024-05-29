Emlak Konut'tan yeni konut kampanyası
Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, kurumun yeni konut kampanyasına ilişkin ayrıntıları paylaştı. Emlak Konut, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara bankasız ve kefilsiz olarak dört ayrı ödeme seçeneği sunacak. İşte 1.29 faizle konut kampanyasının ayrıntıları...
Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, kurumun yeni konut kampanyasına ilişkin ayrıntılarını açıkladı.
Erdem, "Türkiye’nin istikrarlı ekonomisinin güçlenmesinde ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesinde inşaat sektörü her zaman önemli bir rol oynamıştır ve oynamaya devam edecektir. İnşaat ve gayrimenkul sektörü olarak, bu hedefe ulaşmak için gereken fedakârlıkları yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
2023 yılını 53 milyar 179 milyon TL rekor ön satış geliri ile başarıyla bitirdiklerini vurgulayan Erdem, "Güçlü, alanında uzman ekibimizle, 8,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 137 adet şantiyemizde, inşasına devam ettiğimiz 103 bin adet bağımsız bölüm ve 200 binden fazla doğrudan ve dolaylı çalışanımızla, şirketimizi çok daha güçlü yarınlara taşıyoruz." şeklinde konuştu.
İŞTE KONUT KAMPANYASININ AYRINTILARI
Emlak Konut ödeme sistemiyle, bankasız ve kefilsiz olarak vatandaşlara dört ayrı ödeme seçeneği sunulacak.