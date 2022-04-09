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Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı şampiyon oldu!

Emlak Konut, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 30 hafta süren normal sezonu ilk sırada tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı.

Emlak Konut Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı,  Türk Basketbol tarihinde bir ilke imza atarak, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde sezon bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Emlak Konut, Uludağ Basket Nilüfer Belediyesi'ni 78-44 yenerek şampiyonluğa uzandı. Sezonu 59 puanla zirvede tamamlayan Emlak Konut, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kupa seramonisine katılarak sporcuların başarısını kutladı. 

Emlak Konut'tan çifte gurur

Emlak Konut Spor Kulübü alt yapısından yetişen oyunculardan oluşan Gelişim Takımı da şampiyon olarak Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’ne yükseldi.

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