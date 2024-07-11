Emlak Konut’ta bayrak değişimi!

1983 yılı Kütahya doğumlu olan Yılmaz, İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. İşletme dalında ikinci lisans eğitimini alan Yılmaz, yüksek lisans eğitimini de “Kentsel Dönüşüm” üzerine tamamladı. Meslek hayatına proje, taahhüt, müteahhitlik işleri ile başladı.

TOKİ İştiraki Emlak Konut GYO A.Ş.’de yüksek marka değerine sahip projelerde uzun yıllar teknik uzmanlık, bölge müdürlüğü ve daire başkanlığı görevlerinde bulundu. Üniversite yıllarından itibaren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü, üye, yönetici pozisyonlarında görevler üstlendi.

2019 yılından beri Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği devam eden Yılmaz, bu görevin yanı sıra, Emek İnşaat ve İşletme A.Ş., Kızılay Sistem Yapı A.Ş. yönetim kurulu üyelikleriyle birlikte, 7.000’den fazla gayrimenkul varlığı bulunan Türk Kızılay’ın yeniden organizasyon sürecine katkı vererek, Taşınmaz Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Kızılay Sistem Yapı’nın kurulmasını sağladı.

2019’dan beri gerçekleşen ülke içerisindeki tüm afetlerde ve 6 Şubat 2023 asrın felaketinde acil müdahale planlanması ve operasyonel yönetiminde üst düzey rol aldı.

Yasir Yılmaz, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda fuar, eğitim, toplantı, seminer, çalıştay, panel, sempozyum, zirve ve saha operasyonunda düzenleyici, katılımcı ve konuşmacı gibi rollerde yer aldı. Proje planlama, proje yönetimi, sözleşme yönetimi, iş geliştirme, yönetişim, planlama ve organizasyon konularında üst düzey yetkinlikleri bulunan Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.