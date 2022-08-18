Emlak Katılım’ın kârı yaklaşık 35 kat arttı!

Emlak Katılım açıklamasına göre, köklü geçmişinden aldığı güçle katılım finans sektörünün en genç üyesi olarak faaliyetlerini sürdüren banka, katılım bankacılığı alanındaki istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

Ülke ekonomisine katkı sağlayan sektörlerin ihtiyaç duyduğu yeni ürünleri hayata geçiren banka, 2022 yılının ilk yarısına dair finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın, ilk yarıda toplanan fonları 46,4 milyar TL’ye, kullandırılan fonları 30,1 milyar TL’ye ulaşırken aktif büyüklüğü ise 59,6 milyar TL’ye yükseldi.

Emlak Katılım yakın zamanda hizmete aldığı ve katılım bankacılığında bir ilk olan Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı ile tasarruf sahibi müşterilerini finanse edebilecekleri sektörlerle buluşturuyor. Bu hesaba Türk Lirası cinsinden yatırılan fonlar, belirli bir projenin finanse edilmesinde kullanılabiliyor. En fazla üç aylık vade ile kullandırılacak olan bankanın bu yeni ürünü, vade uyumlu olmasının yanı sıra kur koruma desteği de sağlıyor.

Bu proje kapsamında tasarruf sahibi müşteriler, toptan ve perakende ticaret, imalat, inşaat, ulaştırma ve depolama, enerji, madencilik, kamu yönetimi ve savunma sanayi, sağlık, eğitim tarım ve ormancılık gibi sektörleri tercih ederek yatırım yapma imkânı buluyor.

"Bankamız, ülke ekonomisine ve istihdama önemli katkılar sunmaya devam edecektir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Türkiye’nin gücüne güç katmak için azimle çalışmaya ve sektörde olmayan finansal çözümleri üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Bayraktar, geçen yılın aynı dönemine oranla karlarını yaklaşık 35 kat artırarak 684,5 milyon TL’ye yükselttiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Toplanan fonlarımız yılsonuna göre 19,6 milyar TL artışla 46,4 milyar TL’ye ulaşırken cari hesaplarımız yüzde 79’luk bir artışla 15,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Toplanan fonlarımızın içindeki TL payı yılsonu yüzde 31 iken ilk yarı sonunda bu pay yüzde 43,3’e çıkmıştır. Kullandırılan fonlarımız da yılsonuna göre yüzde 37 artışla 30,1 milyar TL olurken gayri nakdi kredilerimiz yüzde 41 artışla 8,7 milyar TL’ye ulaşmıştır. Yılsonu 38,7 milyar TL olan aktif büyüklüğümüz ise yüzde 54 artışla 59,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir."

Türkiye'nin ekonomisine nakdi ve gayri nakdi olmak üzere kullandırdıkları fonlar üzerinden sağladıkları desteğin 38,8 milyar TL olduğuna işaret eden Bayraktar, "Bankamız başarıyla uygulamakta olduğu büyüme stratejisine bağlı olarak şubeleşmeye, dijitalleşmeye ve yeni ürünler ile müşterilerine hizmet etmeye, ülke ekonomisine ve istihdama önemli katkılar sunmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.