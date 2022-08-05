Emlak Katılım'dan müşterilerine fidan bağışı jesti

Katılım bankacılığı dünyasının en genç üyesi Emlak Katılım, çevreci yaklaşımı destekleyen yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya doğrultusunda, 01 Ağustos-15 Eylül 2022 tarihleri arasında görüntülü görüşme veya kurye aracılığı ile müşterisi olan kişiler adına fidan bağışı yapacak.

Dijital fidan dikim sertifikası veriliyor

Görüntülü görüşme ve kurye ile uzaktan Emlak Katılım müşterisi olacak kişilere yönelik hazırlanan kampanya kapsamında, müşteri olma işlemini tamamlayan kişiler adına fidan bağışı yapılacak. Emlak Katılım müşterisi olan kişilere e-posta gönderilerek adına dikilen fidan hakkında bilgi verilirken, dikilen fidana ilişkin dijital sertifika da OGEM-VAK tarafından müşterilere iletilecek. Fidan dikimleri ise OGEM-VAK tarafından belirlenen dikim döneminde yaptırılacak.

Hayatı kolaylaştıracak finansal çözümler sunan Emlak Katılım, müşterilerine dijital kanallardan ücretsiz para transferleri (EFT, FAST, havale), 20 binden fazla ATM’den ücretsiz işlem ve yüksek kar paylaşım oranı gibi önemli avantajlar sunuyor.

Türkiye’nin öncü, genç ve yenilikçi katılım bankası olarak Emlak Katılım; sağduyulu, çevreci ve sürdürülebilir yatırımları desteklemek, ülkenin kalkınmasında sosyal, ekolojik ve ekonomik kriterleri göz önüne alan sürdürülebilir ürün ve hizmetler sunmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.