Emlak Katılım’dan “Çevreci Araç Finansmanı”

Çevreci ve sürdürülebilir projeleri destekleyen Emlak Katılım, bu alanda sunduğu ürünlere bir yenisini daha ekledi. Çevreci finansman modeli ile müşteriler, istedikleri elektrikli ya da hibrit araçlara özel 2 puan kar payı indirimi ile sahip olabilecekler. Aynı zamanda çevreci araç finansmanı kullananlar adına OGEM-VAK aracılığı ile özel fidan bağışı yapılacak.

Çevreci ürünlerle sürdürülebilir dünyaya destek

Emlak Katılım, katılım bankacılığı alanındaki istikrarlı büyümesini sürdürürken çevreci projelere de öncelik tanıyor. Yeni geliştirilen “Çevreci Araç Finansmanı” ile karbon salınımı içten yanmalı motorlara sahip geleneksel araçlara göre çok daha az olan, çevreye duyarlı elektrikli ya da hibrit araçların finansmanında özel avantaj sağlanıyor. Emlak Katılım, elektrikli ve hibrit araçlar için cazip koşullarla elektrikli araç finansmanı ve hibrit araç finansmanı sunarak dünyamızın, çevremizin sürdürülebilir atmosferine katkı sağlamayı hedefliyor. Finansman kar payı indiriminin sağlandığı yeni ürün ile otomobil kullanıcılarının yakıttan da tasarruf etmesi sağlanıyor.

Elektrikli ve hibrit araç finansmanı

Sıfır araçlar için aracın kesin fatura değeri, 0-400.000 TL aralığında ise tutarın yüzde 70’ine kadar ve maksimum 48 ay vade ile, 400.000,01-800.000 TL aralığında ise tutarın yüzde 50’sine kadar ve maksimum 36 ay vade ile, 800.000,01-1.200.000 TL aralığında ise tutarın yüzde 30’una kadar ve maksimum 24 ay vade ile, 1.200.000,01-2.000.000 TL aralığında ise tutarın yüzde 20’si ne kadar ve maksimum 12 ay vade ile elektrikli otomobil finansmanı ve hibrit araç finansmanı kullandırılabilmektedir.