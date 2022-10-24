Emlak Katılım’da TR karekod ile temassız bankacılık dönemi başladı

Katılım finans sektörünün en köklü geçmişe sahip en genç üyesi Emlak Katılım, büyüme stratejisine bağlı olarak şubeleşmeye, dijitalleşmeye ve yeni ürünler ile müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

Emlak Katılım Mobil’de hizmete sunduğu yeni karekod işlemleri menüsü sayesinde müşterilerine hızlı, kolay ve temassız ödeme yapma, para çekme ve para transferi hizmetlerini sunuyor.

TR Karekod ile hızlı ve temassız işlem

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ülkemiz ödemeler altyapısına yenilikçi iş yapış yöntemlerine bir yenisini daha ekleyerek, Türkiye’nin kendi ulusal karekod standartlarını oluşturmuş ve “TR Karekod”u finansal kurum ve tüketicilerin kullanımına sunmuştur.

Emlak Katılım, katılım bankacılığı alanındaki istikrarlı büyümesini sürdürürken önceliklerinden olan dijital bankacılık alanındaki ürün ve hizmetlerini de geliştirmeye devam ediyor. Güncellenen Emlak Katılım Mobil’de uygulamaya alınan karekod işlemleri ile yurtiçi tüm bankaların ATM’lerinden para çekme, banka kartına gerek kalmadan POS cihazlarından alışveriş yapma kolaylığı müşterilere sunuluyor. Müşteriler para almak için hesaplarına ait karekodu oluşturup paylaşabilir ve karekod ile FAST/EFT/Havale aracılığıyla para gönderebilirler.

Kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için hayatı kolaylaştıracak finansal çözümler sunan Emlak Katılım, müşterilerine dijital kanallardan ücretsiz para transferleri (EFT, FAST, Havale), 20 binden fazla ATM’den ücretsiz işlem ve katılma hesaplarına yüksek kar paylaşım oranı gibi önemli avantajlar sunuyor.

Emlak Katılım, müşterilerine sunduğu tüm hizmetlerin kolay anlaşılır, teknolojik ve hızlı olmasına önem veriyor. Emlak Katılım aynı zamanda sağduyulu, çevreci ve sürdürülebilir yatırımları desteklemek, ülkenin kalkınmasında sosyal, ekolojik ve ekonomik kriterleri göz önüne alan sürdürülebilir ürün ve hizmetler sunmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.