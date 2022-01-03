Emlak Katılım Yalova’da ilk şubesini açtı

Katılım finans sektörünün en genç üyesi olan Emlak Katılım, yeni şube açılışlarına devam ediyor. Banka, ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Emlak Katılım, son şubesini Yalova’da açtı. Böylelikle, Türkiye genelinde toplam 71 şubeye ulaştı.

Bayraktar: Yeni ürün ve hizmetlerimizle farklılaşmayı sürdüreceğiz

Yeni şubeleriyle sektöre ve ülkenin ekonomisine katkı sağlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, “Katılım bankacılığı ilkeleriyle yeniden faaliyetlerimize başlamamızın ardından, doğru adımlar atarak kısa sürede gerek şubeleşme gerekse finansal yapı anlamında güçlendik. İmalat ve sanayi de ülkemize önemli katkılar sunan Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olan Yalova’daki ilk şubemizi açmış olmaktan dolayı mutluyuz. Yalova şubemizin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.