Emlak Katılım istikrarlı büyümesini sürdürüyor!

Emlak Katılım, Türkiye’nin dört bir yanında açtığı şubeler ve dijital bankacılık alanında sunduğu öncü hizmetlerle büyümesini sürdürüyor. Başta gayrimenkul sektörü olmak üzere tüm sektörlerde sürdürülebilir ve yenilikçi finansman modellerini yaygınlaştıran Emlak Katılım, 2023 yılı üçüncü çeyrek sonuçları ile önemli bir başarıya imza attı.

101 şubeye ulaştı

Katılım bankacılığı ilke ve standartlarıyla hizmet veren, yenilikçi ürünleri ile sektörde kapsayıcılığını artıran Emlak Katılım, 2023 yılı bilançosunu açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 93,1 milyar TL olan aktif büyüklüğünü %61,93 artışla 150,7 milyar TL’ye ulaştıran bankanın net karı ise 4,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Toplam varlıkların içindeki likit varlıklarının payını yıl sonuna göre %10 artırarak 62,9 milyar TL seviyesine taşıdı. Nakdi finansman hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %37,4 artışla 55,5 milyar TL, gayri nakdi finansman hacmi %57,7 artışla 15,7 milyar TL olarak gerçekleşen Emlak Katılım, böylelikle ilk dokuz ayda ülke ekonomisine toplam 71,2 milyar TL katkı sağlamış oldu. Bankanın toplanan fonları geçen yılın aynı dönemine göre 40,9 milyar TL artışla bu yıl üçüncü çeyrekte 118,3 milyar TL olarak gerçekleşti. İstikrarlı operasyonel faaliyetleri sonucunda özkaynak karlılığı bankacılık sektörünün oldukça üzerinde seyrederek %70 düzeyine ulaşırken özkaynakları ise geçen yılın aynı dönemine göre %121,2 artışla 10,1 milyar TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde katılım bankacılığının takipteki krediler oranı %1,64 olmasına karşın Emlak Katılım’ın bu oranı %0,35 olup seyrini sektör ortalamasının çok altında sürdürerek, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde sorunlu alacak yönetimi konusunda başarılı bir sonuç elde etmiştir. Bankanın sermaye yeterlilik oranı ise 28,19 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Büyüme stratejisine bağlı olarak şubeleşmeye, dijitalleşmeye ve yeni ürünler ile müşterilerine hizmet vermeye devam eden Emlak Katılım, bu dönemde şube sayısını e-şube de dahil 101’e çıkararak bin 400’ün üzerinde çalışan sayısına ulaşmıştır. Yakın zamanda hizmete sunmuş olduğu “Üretenle Kazan” ürünü sayesinde müşterileri finansal kiralama yolu ile aylık kira getirili katılma hesabı açabiliyorken, “Limit Koruma Sigortası” ile de kendilerini vefat, süreli sakatlık, deprem gibi risklere karşı güvence altına almış olacaklar.