Emlak Katılım, ikinci yeşil sukuk ihracını gerçekleştirdi

Emlak Katılım, 2020 yılından bu yana piyasaya sunduğu inovatif sukuk (kira sertifikası) ihraçları ile katılım sermaye piyasalarının Türkiye’de gelişmesi için önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.

2022 yılı Ekim ayında Sermaye Piyasaları Kurumu’ndan (SPK) almış olduğu 2 milyar TL tutarlı sürdürülebilir/yeşil kira sertifikası ihraç programı kapsamında, 430 gün vadeli, 500 milyon TL tutarlı ikinci yeşil sukuk ihracını 14 Kasım tarihinde başarıyla tamamladı.

İhraçtan sağlanan fon çevre dostu, LEED Gold sertifikası almayı planlayan yeşil bina projesinde kullanılacak olup proje kapsamında inşa edilecek LEED sertifikalı yeşil bina çevre dostu uygulamaları Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden; Temiz Su ve Sanitasyon, Erişilebilir ve Temiz Enerji, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar ve İklim Eylemi hedefleriyle örtüşüyor.

Sukuk aracılık faaliyetlerinde sektör lideri

Sukuk ihraçlarını artırmayı ve sermaye piyasalarında derinleşmeyi hedeflediklerini belirten Emlak Katılım Genel Müdürü İlker Sırtkaya, “Bu zamana kadar yurtiçi piyasalarda Emlak Katılım olarak, aracı kurum kullanmaksızın, 30 milyar TL’nin üzerinde sukuk ihracı gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra sukuk piyasasındaki bilgi ve tecrübelerimizi kurumsal firmalara aktarmaya ve sektörün derinleşmesine hizmet etmeye devam ediyoruz. Gıda, geri dönüşüm, gayrimenkul, kiralama vb. sektörlerde faaliyet gösteren kurumsal firmaların katılım finans prensiplerine uygun olarak yapılandırdığımız şirket sukuku işlemlerine de aracılık etmiş bulunmaktayız. Aracılığını üstlendiğimiz ve hali hazırda dolaşımda bulunan 4.3 milyar TL tutarındaki şirket sukuku bakiyemiz ile sektör lideri konumundayız” dedi.

Ülkemizde sürdürülebilir büyümenin en önemli kaynaklarından birinin sürdürülebilir/yeşil sukuk piyasasının derinleşmesinden ve yeterli teşvik mekanizmasının geliştirilmesinden geçtiğini ifade eden Sırtkaya sözlerine şöyle devam etti: “Finans kurumları, düşük karbon ekonomisine geçişte çok önemli dönüştürücü bir role sahiptir. Bu bilinçle Emlak Katılım olarak geçen yıl Türkiye’nin ilk emek-sermaye ortaklığına dayalı yeşil sukuk ihracını gerçekleştirirken Türkiye’nin ilk eser sözleşmesine dayalı yeşil sukuk ihracına da aracılık ettik. Bu yıl ise Eylül ayında, bir geri dönüşüm firmasının Türkiye’deki ilk reel sektör yeşil sukuk ihracına aracılık ettik. Yakın zamanda SPK’dan almış olduğumuz 2 milyar TL tutarlı sürdürülebilir/yeşil kira sertifikası ihraç programı kapsamında ise ikinci yeşil sukuk ihracımızı başarıyla gerçekleştirdik. Emlak Katılım olarak, katılım esaslı ve sürdürülebilir sermaye piyasalarının ülkemizde gelişmesi ve derinleşmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”