Emlak Katılım Çengelköy şubesini hizmete sundu

Emlak Katılım'ın yeni açtığı İstanbul Çengelköy Şubesi ile Türkiye genelinde 80 şubeye ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir ve yenilikçi finansman modelleri geliştiren Emlak Katılım, ticaretten ihracata, yerel üretimden istihdama olumlu katkı sağlayacak adımlar atmaya devam ediyor.

Katılım Bankacılığı esaslarına göre müşterilerine ihtiyaç duydukları her alanda ürün geliştiren ve sektöre benzeri olmayan ürünler kazandıran Emlak Katılım, şube ağını da genişletmeye devam ediyor.



Banka, bu kapsamda İstanbul Çengelköy’de açtığı son şube ile toplam şube sayısını 80’e çıkardı. Faaliyete geçirilen her şube ve ürün ile müşterilerinin farklılaşan finansal ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyor.



Emlak Katılım tarafından sektöre kazandırılan Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı ile tasarruf sahibi müşterilerine finansman olarak kaynak sağlamak istedikleri sektörü tercih etme imkanını sunuyor.

Bu katılma hesabına Türk lirası cinsinden yatırılan fonlar, belirli bir projenin finanse edilmesinde kullanılabiliyor. En fazla 3 aylık vade ile kullandırılacak olan bankanın bu yeni ürünü, vade uyumlu olmasının yanı sıra kur koruma desteği de sağlıyor.

Müşteriler bankacılık işlemlerini 20 bini aşkın tüm kamu ATM’lerinden ücretsiz bir şekilde halledebilirken, Emlak Katılım Mobil’den EFT/Havale ve FAST gibi işlemleri de ücretsiz bir şekilde gerçekleştirerek masrafsız bir bankacılık deneyimi yaşıyorlar.

Emlak Katılım müşterileri, bankanın yakın zamanda devreye aldığı yeni hizmeti ile tüm bankaların ATM’lerinden TR karekod ile para çekebilme, TR karekod ile POS cihazlarından ödeme yapabilme imkânlarından yararlanıyor ve işlemlerini hızlı, kolay ve temassız bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

CepPOS uygulamasıyla cep telefonlarını POS cihazına dönüştüren Emlak Katılım, müşterilerinin kredi kartı ya da banka kartından saniyeler içinde ödeme alabilmelerini sağlıyor. Tüm banka kartlarına taksit imkânı sunan CepPOS uygulaması, çoklu kullanıcı desteği de sağlıyor.

Emlak Katılım girişim destekleme programı Pusula ile girişimcilere gayrimenkul, inşaat, sürdürülebilirlik konularındaki yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimlerinin büyümesi ve ticarileşmesi için ihtiyaç duydukları erken aşama yatırıma ulaşma fırsatını sunmasının yanı sıra danışmanlık ve networking gibi imkanlar da sağlıyor.