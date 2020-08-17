Emisyon skandalı nedeniyle Mercedes'e 2 milyar dolar ceza

Mercedes-Benz'in de bünyesinde bulunduğu Alman otomobil üreticisi Daimler'in, 684 bin aracı dizel emisyon testlerini kandıracak yazılımla kullanıcılara sattığı ortaya çıkmıştı.

Bür süredir devam eden soruşturmanın ABD ayağında firmaya 2.2 milyar dolarlık ceza kesildi.

Söz konusu soruşturma kapsamına göre Alman üretici; Çevre Koruma Ajansı (EPA), Adalet Departmanı ve Kaliforniya Hava Kaynağı Yönetim Kurulu’na (CARB) toplam 1,5 milyar dolar ödeme yapacak.

Firma bunlara ek olarak 700 milyon doları ürün sahipleriyle anlaşmak için ödeyecek ve daha sonra davanın sonuçlarına göre diğer organizasyonlara da üç basamaklı milyon eurolar verecek.

HANGİ ARAÇLAR ETKİLENDİ

Daimler'in emisyon değerlerini gizli bir yazılımla düşük tutarak sattığı araçlar ilik olarak 2008 yılında ortsya çıktı ve Vito vanlardan C-sınıfı sedanlara ve GLC coupe modellerine kadar her tipi etkiledi.

Skandalın medyaya yansımasından bu yana Daimler, dünya çapında 800 binden fazla aracı geri çağırdı.

Volkswagen’in dizel skandalının firmaya toplam 35 milyar dolara mal olduğunu düşünürsek, Daimler'in gelecekte ödeyeceği cezalar katlanarak artabilir.