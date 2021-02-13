Eminevim, bu yıl 4 dakikada bir ev veya araç teslim edecek

Faizsiz Elbirliği Sistemi ile geçen yıl Türkiye genelinde 23 bin 616 konut ve araç teslimatı gerçekleştiren Eminevim, 2021'de hedeflediği 27 bini aşkın teslimatla her 4 dakikada bir kişiyi faizsiz ev veya araç sahibi yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de Elbirliği Sistemi ile 128 şubede hizmet veren Eminevim, artan faiz oranları nedeniyle konut ve araç satışlarında yaşanan durgunluğa rağmen teslimatlarını artırmaya devam ediyor.

2019 yılında 21 bin 183 teslimat gerçekleştiren, pandemi etkisinde geçen 2020'de ise teslimatlarını yüzde 11 artırarak yılı 23 bin 616 ev ve araç teslimatıyla kapatan Eminevim, bu yıl içinde 27 bini aşkın teslimata imza atmayı hedefliyor.

Bu yıl teslimat ortalamasını 4 dakikaya düşürmeyi amaçlayan Eminevim, yıl sonuna kadar her 4 dakikada bir ev veya araç teslim edecek.

Yıl boyunca yapılacak 27 bin teslimatla toplamda 200 bini aşkın teslimata ulaşılması hedefleniyor.

'Yapacağımız 27 bini aşkın teslimatın önemli bir kısmı konuttan oluşacak'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emin Grup Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa K. Daldal, yapılması planlanan 27 bin teslimatın önemli bir kısmının konuttan oluşacağını belirterek, şunları kaydetti:

'23 bin 616 teslimat ve 4 milyar TL'lik ekonomik katkı ile kapattığımız 2020 yılını, pandemiye rağmen başarılı geçirdik. Ev ve araçtan oluşan teslimatlarımızı geçen yıl yüzde 11 artırırken, 2021 yılında bu artışı yüzde 15'e çıkarmayı ve yıl içinde 27 bin teslimatı aşmayı hedefliyoruz. Yapacağımız 27 bini aşkın teslimatın da önemli bir kısmı konuttan oluşacak. Bu doğrultuda yıl içinde her 4 dakikada bir teslimat yaparak 15 bine yakın konutun ve 12 binden fazla aracın müşterilerimize teslim edilmesi planlanıyor.'