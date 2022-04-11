Emine Erdoğan'dan "Sıfır Atık" mesajı: Hayallerimin ötesine geçti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 2017 yılında himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi’nin, hayallerinin de ötesine geçerek uluslararası başarılara imza attığını söyledi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, gelecek nesillere tertemiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakmak kadar yaşanabilir bir dünyanın önde gelen mimarları arasında yer almak gibi önemli bir hedefleri de olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, sınırları aşarak bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık Projesi ile alınan sonuçlardan gurur duyduğunu belirtti.

"Sıfır Atık Projesi benim hayallerimin çok daha ötesine geçti"

Sıfır Atık Projesi’yle ilgili bilgi veren Emine Erdoğan şunları söyledi: “Sıfır Atık Projesi benim hayallerimin çok daha ötesine geçti. Bugün projenin ülkemizde 7’den 70’e hemen herkes tarafından bilindiğine şahitlik ediyorum. Bu bizi çok sevindiren, ülkemiz adına önemli bir kazanım. Sıfır atık kavramı artık hepimizin hayatına girdi. 2023’e kadar Sıfır Atık Projesi’ni ülke çapında yaygınlaştırma hedefimiz var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızın bu konudaki çalışmalarını takdirle izliyoruz. Belediyelerimiz de bu konuda çok ilgililer.”

"Sıfır Atık" eğitimi

“Birçok kurum sıfır atığın yaygınlaşması için iş birliği içinde. Milli Eğitim Bakanlığı’mız okullarda okul öncesinden başlayarak her kademede öğrencilere sıfır atık, çevre ve iklim değişikliğine ilişkin eğitim veriyor. Hem bakanlıklarımıza hem de tüm kurumlara bu konuda çok önemli görevler düşüyor. Birçok hedefi zamanından önce tutturduk. Ülke olarak örnek bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Gelecek nesillere tertemiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakmak kadar, yaşanabilir bir dünyanın önde gelen mimarları arasında yer almak gibi çok önemli bir hedefimiz de var.”

"2023’te geri kazanım oranımızı yüzde 35’e çıkarmayı hedefliyoruz"

“Projemizin başladığı 2017 yılından 2022 yılı ocak ayına kadar geçen sürede 16,5 milyon ton kağıt-karton, 4,1 milyon ton plastik, 1,7 milyon ton cam, 0,4 milyon ton metal, 1,5 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere yaklaşık 24,2 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldı. Sıfır Atık Projesi başladığında geri kazanım oranı yüzde 13’tü. Halihazırda bu oran yüzde 22,4 civarlarında. 2023’te geri kazanım oranımızı yüzde 35’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi, ücretli poşet uygulamasıyla poşet kullanımında yüzde 75’lik azalma sağlandı. Bugüne kadar plastik poşet kaynaklı 354 bin ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu azalma plastik poşet üretimi için gerekli ham madde ithalini de önledi ve yaklaşık 2,44 milyar lira tasarruf edildi. Bununla birlikte yaklaşık 14 bin 640 ton sera gazı salınımı da engellenmiş oldu. Aldığımız bu sonuçlardan gurur duyuyoruz. Bu emek, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için büyük bir yatırım.”

Külliye'ye çöp kamyonu hiç girmiyor

Sıfır Atık ile ilgili tavsiyeler veren Erdoğan, şunları anlattı: “Sıfır Atık, aslında bize yabancı bir kavram değil. İhtiyacımız kadar olanı tüketmek, yenisini almadan önce tamir ederek eşyaların ömrünü uzatmak gibi reflekslerimiz var. Öncelikle hiçbir şeye ‘atık’ ya da ‘çöp’ gözüyle bakmamak lazım. ‘Kullan at’ ürünler yerine, yeniden kullanılabilen ürünlerin tercih edilmesi dünyanın geleceğine büyük katkı sağlayacak. Aslında bu işin püf noktası, mümkün olan en az atığı oluşturmak, en ideali ise hiç atık oluşturmamak. Biz de Külliye’de ve Cumhurbaşkanlığı’nın bağlı olduğu tüm kurumlarda Sıfır Atık sistemini kurduk, artık buraya çöp kamyonu hiç girmiyor. Yine yemekhanelerdeki yiyecek artıkları hayvan barınaklarına gönderiliyor. Külliye’nin bahçesi küçük bir hayvan barınağına dönüştü, buraya sığınan her sahipsiz kedi köpeğin bakımını gönüllü hayvansever personelimiz yapıyor.”

"Sıfır Atık Projesi’ni sadece ülkemiz sınırları içinde ele almıyoruz"

Sıfır Atık Projesi’nin çok sayıda ödül aldığını belirten Emine Erdoğan, “Son olarak Akdeniz Parlamentosu’nda 21 Akdeniz ülkesinin çok sayıda projeyle katıldığı yarışmada en iyi proje seçildi. Bu ödüle ayrıca çok sevindik. Çünkü Türkiye, Akdeniz’de önde gelen bir aktör. Akdeniz, iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgelerden biri. Sadece ülkemizin değil, tüm bölgenin geleceği, iklim değişikliğiyle mücadelede doğru ve hızlı adımları atmaya bağlı. Biz de bu konuda bölgede liderlik ediyoruz. Sıfır Atık Projesi’ni sadece ülkemiz sınırları içinde ele almıyoruz. İklim değişikliği ile mücadele tüm dünyanın ortak hareket etmesi gereken bir alan olmalı. Dolayısıyla hem ülkemizin hem de dünyanın geleceği için gayret ediyoruz. Birçok uluslararası kuruluş Sıfır Atık çalışmalarımızı takdirle karşılıyor. Sıfır Atık Projesi bir dünya markası haline geldi. Bununla ülkem adına gurur duyuyorum. Bu ödüller bizim değil, gelecek nesillerimizin, çocuklarımızın” dedi.

"Dünyanın her yerinde kadınlar bu konuda baş aktör"

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi’nde kadının rolüne ilişkin “Kadın ve çevre konularının yan yana gelmesi tesadüf değil, bilakis önemli bir birliktelik. Dünyanın her yerinde kadınlar bu konuda baş aktör. Sıfır atığın yaygınlaştırılması ve yaşamlarımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi için kadınların öncü olduğuna inanıyorum. En başta, çocuklarının geleceğinin doğanın korunmasına bağlı olduğunu biliyorlar. Kadınları her zaman çevre projelerine katılmaları için teşvik ediyoruz, onlar da artan sayılarla katılıyorlar. Örneğin biyoçeşitliliğin korunması, sağlıklı gıdaya erişim ve yerli tohumların saklanmasını içeren ‘Mirasımız Yerel Tohum’ projesine en çok katkıyı kadın çiftçilerimiz veriyor. Tüm çevrelerden kadınlarımızla dirsek teması içindeyiz” dedi.

"Sıfır Atık Projesi bu geleceğin kurulmasında mihenk taşı olabilecek bir çaba"

Dünyadaki lider eşlerine birlikte çalışmak için çağrı yapan Erdoğan şöyle devam etti: “Sıfır Atık Projesini ziyadesiyle önemsiyorum. Ben en başta bir anne ve aynı zamanda bir büyükanneyim. Hem kendi çocuklarım, torunlarım hem de bu ülkenin tüm evlatları için aynı duayı ediyorum. Sıfır Atık Projesi bu geleceğin kurulmasında mihenk taşı olabilecek bir çaba. İklim değişikliği istisnasız olarak hepimizin ortak meselesidir. Lider eşleri olarak, dünyanın bu en önemli meselesine dikkati çekmek, buradaki dikkatin azalmasına izin vermemek için ortak projeler yürütülmesi gerekliliğine inanıyorum. Özellikle Sıfır Atık Projesi konusunda lider eşleriyle bir diplomasi başlattık. Birçok ülke projeyi öğrenmek ve ülkelerinde uygulamak için bizimle temasa geçti, bu ülkelerdeki lider eşleriyle görüşmeler yürütüyoruz.”