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Emine Erdoğan'dan Konya'daki vahşete tepki: Cezasız kalmayacağına inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Konya'da bir hayvan barınağında köpeklerin küreklerle öldürüldüğü o görüntülere tepki gösterdi. Emine Erdoğan, "Konya'daki hepimizi derinden üzen hadiseyi şiddetle kınıyor ve cezasız kalmayacağına inanıyorum." dedi.

Konya'da bir hayvan barınağında köpeklerin küreklerle öldürüldüğü görüntüler sosyal medyada infiale neden olmuştu.

Çevre, doğa ve kadın hakları konusundaki hassasiyetiyle bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Konya'da yaşanan vahşetle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İnsanı insan yapan vicdanı ve merhametidir. Aynı dünyayı paylaştığımız canlıları korumakla mükellefiz. Şiddetin ne dinimizde yeri vardır ne de fıtratımızda. Konya'daki hepimizi derinden üzen hadiseyi şiddetle kınıyor ve cezasız kalmayacağına inanıyorum."

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