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Emine Erdoğan’dan işaret dili paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla işaret dili farkındalığına dikkat çekti.

Emine Erdoğan, "Herkesi işaret dili farkındalığına davet ediyorum" notuyla paylaştığı videoda, işaret diliyle, "Sevginin dili ortak dilimizdir. Dünya İşaret Dili Günü kutlu olsun. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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