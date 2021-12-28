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Emine Erdoğan'dan iklim değişikliğinin eğitim müfredatına dahil edilmesine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, iklim değişikliğinin eğitim müfredatına dahil edilmesinin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Milli Eğitim Bakanlığının "Okullarda 'Çevre ve İklim Değişikliği' Alanında Yeni Planlama" başlıklı paylaşımını alıntılayarak mesaj paylaştı.

Erdoğan mesajında, "İklim değişikliğinin eğitim müfredatına dahil edilmesi sevindirici bir haber. Müfredat kadar öğretmenlerimizin taşıdığı çevre bilincinin de gençlerimiz için rehber olacağına inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

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