Emine Erdoğan'dan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, barınakların, hayvanlara yuva verecek ya da koruyucu aile olabilecek insanları bekleyen "dostlarla" dolu olduğunu belirterek, "Lütfen evcil hayvanları satın almayalım, sahiplenelim." çağrısında bulundu.

Dün Yedikule Hayvan Barınağını ziyaret ettim. Büyük bir vicdani sorumluluğu sırtlanmış tüm barınak gönüllülerini tebrik ediyorum. Sayılarının artmasını diliyor, herkesi gönüllü olmaya davet ediyorum. Bu iyilikler insanın merhametinin ne kadar engin olabileceğini gösteriyor. pic.twitter.com/GB2OLqGv8V — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 4, 2020

Emine Erdoğan, Twitter hesabından "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Barınaklar, onlara yuva verecek ya da koruyucu aile olabilecek insanları bekleyen dostlarımızla dolu. Lütfen evcil hayvanları satın almayalım, sahiplenelim. Etrafımızdaki hayvanlara #1KapSu1KapMama vererek yaşamlarına yardımcı olalım. #4EkimHayvanlarıKorumaGünü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Dün Yedikule Hayvan Barınağını ziyaret ettiğini aktaran Erdoğan, "Büyük bir vicdani sorumluluğu sırtlanmış tüm barınak gönüllülerini tebrik ediyorum. Sayılarının artmasını diliyor, herkesi gönüllü olmaya davet ediyorum. Bu iyilikler insanın merhametinin ne kadar engin olabileceğini gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Emine Erdoğan, Meclisin, yeni yasama yılında hayvanlara haklarını eksiksiz teslim ederek tüm vicdanları rahatlatacak yasayı bir an önce çıkarması temennisinde bulundu.

Paylaşımında barınakta yaşayan "Leblebi" ismindeki köpek hakkında bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Leblebi bu barınağın canlarından. Dört kere ameliyat olmuş. Hayvanseverler ondan, o hayattan vazgeçmemiş. Leblebi artık bize emanet. Yeni yuvası, bahçemiz olacak. Barınaklardaki tüm hayvanların, en kısa zamanda, çok sevilecekleri yuvaları olmasını diliyorum."

Paylaşımında "#SatınAlmaSahiplen" etiketini kullanan Erdoğan, ziyaretinden görüntülere de yer verdi.

Emine Erdoğan, "Leblebi" isimli engelli köpeği sahiplendi

Ayrıca, Emine Erdoğan'ın trafik kazası sonucu kalçasında oluşan kırıklar nedeniyle 4 kez ameliyat geçiren, "Leblebi" isimli engelli köpeği sahiplendiği bildirildi.

Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı Gönüllü Yöneticisi Meral Olcay, Emine Erdoğan'ın ziyaretinin ardından AA muhabirine duygu ve düşüncelerini aktarırken, barınak hakkında da bilgi verdi.

Türkiye'de gönüllü hizmet veren tek barınağın Yedikule Hayvan Barınağını olduğunu aktaran Olcay, yaklaşık 1500 köpek ve 150 engelli kedinin bulunduğu barınakta, sahiplendirme, kısırlaştırma ve rehabilitasyon hizmeti verdiklerini anlattı.

Sahiplendirmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Olcay, barınaklarının bir zamanlar pet shoplardan satın alınıp sonra sokağa atılan yüzde 80'i cins köpekle dolu olduğunu, bu nedenle onları sahiplendirirken bunu Çocuk Esirgeme Kurumu gibi büyük bir titizlikle yaptıklarını, önceden başvuru aldıklarını, sözleşmeyle ve takip şartıyla sahiplendirdiklerini kaydetti.

Meral Olcay, yaralı hayvanların tedavileriyle veteriner hekimlerin ilgilendiğini, eğer terk edildikleri için psikolojik travma yaşıyorlarsa bunu da gönüllülerin sevgi, ilgi ve alakasıyla atlattıklarını, daha sonra da kalıcı yuvalarını aradıklarını dile getirdi.

Erdoğan'ın barınağı ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren Olcay, farkındalık yaratmak adına hayvan dostlarının hatırlanmasının önemini vurguladı.

"Leblebi kızımızın artık bir yuvası var"

Meral Olcay, Emine Erdoğan'ın barınaktan engelli bir köpeği sahiplendiğini anımsatarak, "Bu bizi çok mutlu etti. Çünkü engelli köpeklerin yuva bulma şansı sıfıra yakın ama bu örnek, bir insanın engelli bir köpeği alması için bir teşvik oldu. Leblebi kızımızın artık bir yuvası var ve çok mutlu olacak." dedi.

"Leblebi"nin 4 yıl önce trafik kazası nedeniyle barınağa getirildiğini aktaran Olcay, köpeğin kalçasındaki kırık nedeniyle 4 kez ameliyat olduğunu, bunun sonucunda engelli kaldığını ama yürüyüp, koşabildiğini ve sevgi dolu bir köpek olduğunu anlattı.

İnsanların evlatlarını uğurlarken içleri nasıl buruk oluyorsa kendisinin de "Leblebi"yi uğurlarken öyle hissettiğini anlatan Olcay, onun adına çok sevindiğini dile getirdi.

Emine Erdoğan ile "Leblebi"nin barınaktaki karşılaşmalarına ilişkin gözlemlerini aktaran Olcay, "Yıllardır birlikteymiş gibi... Hiç yabancılık çekmedi. Hanımefendi başını okşadı, ödül maması verdi. Birbirleriyle çok güzel anlaştılar." ifadelerini kullandı.

"Leblebi'nin çok iyi bakılacağına eminim"

Meral Olcay, Erdoğan'ın barınağa yaptığı mama desteği için teşekkürlerini ileterek, şöyle devam etti:

"Yedikule Hayvan Barınağı, bir sevgi evi. Gönüllü olduğu için kapıları bütün gönüllülere açık. Her gün ziyaret var, herkesi bekliyoruz. Özellikle okullar, çocuklar bizim hedef kitlemiz. Bu tür siyasi otoritelerin ziyareti farkındalık yaratıyor. Belki bizlerden haberdar olmayan binlerce, milyonlarca insan bu sayede bizde haberdar olacak. Sahiplenmek için pet shop yerine hayvan barınaklarına gelecekler. Alamıyorlarsa, koruyucu aile olacaklar. Buradan bir veya iki köpeğin bakımını karşılayacaklar. Hiç alamıyorsa gelip burada hayvanlara sevgi verecek, destekte bulunacak. Yorgan, battaniye, eski gazete her şeye ihtiyaç var."