Emine Erdoğan'dan "Dünya Şehirler Günü" paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı X'ten "#DünyaŞehirlerGünü" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Çevremizi hızla dönüştüren iklim krizi ve beraberinde getirdiği sayısız soruna karşı elimizde büyük bir güç var; sahip olduğumuz bu an. Dünü ve geleceği konuşmaktan ziyade artık şimdiye odaklanmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, Birleşmiş Milletler İnsani Yerleşim Programı UN-Habitat tarafından her yıl farklı bir kentte kutlanan ve bu yılki kutlamalar kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde "Herkes için sürdürülebilir kentsel geleceğin finansmanı" temasıyla Üsküdar'da düzenlenen Dünya Şehirler Günü programına ilişkin görüntülere de yer verildi.