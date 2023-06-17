Emine Erdoğan, YKS'ye giren öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversite sınavına giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Her birine hedefledikleri okullarda, edinecekleri tecrübelerle mutlu bir üniversite hayatı temenni ediyorum. Çocuklarının sınav heyecanına ortak olan ailelerimize de emekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.