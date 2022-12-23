Emine Erdoğan: Türkiye öncü bir ülke olarak anılacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Zirvesi'nde konuştu.

Emine Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Ülkemiz tarafından BM Genel Kurulu'na sunulan karar tasarısı oy birliği ile kabul edildi. 30 Mart tarihi dünyanın her yerinde Sıfır Atık Günü olarak kutlanacak.

Ben buradan çocuklarımıza ve gençlerimize seslenmek istiyorum. Toprağı sadık yâri olarak bilinen, ağaç kesmeyi baş kesme olarak nitelendiren bir neslin mirasçısı olduğunuzu sakın unutmayın.

Sanayileşme ile birlikte doğaya hükmedebileceğini zanneden insanoğlu, bugün doğa ile barışmanın yollarını ararken, biz doğa ile barışık bir milletin evlatları olmaktan gurur duyuyoruz. Erdoğan: Türkiye bu konuda öncü bir ülke olarak anılacaktır.