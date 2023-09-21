Emine Erdoğan, TİKAD etkinliğine katıldı  

Manhattan'daki Rockefeller Center'da Türkiye İş Kadınları Derneğinin (TİKAD) düzenlediği "Dünyaya Yön Veren Kadınlar" etkinliğine katılan Erdoğan, iş dünyası temsilcilerine ve kadın girişimcilerden oluşan davetli gurubuna konuştu. Emine Erdoğan, "Bizim medeniyetimizde, kadınlar ve erkekler beraberce, tarihin öznesi konumunda yer almışlardır. Fakat, ne yazık ki, üstlendikleri görevler, tarih yazımında ön plana çıkarılmadığından, yeterince bilinmez." dedi. "Bizim topraklarımız, dünyanın bütün kadınlarına umut olacak, destansı mücadelelerle doludur." diyen Erdoğan, çevresine yön veren kadınların dünyaya duyurulmasını "çok önemsediğini" ifade etti.

Çoğu girişimci kadınlardan oluşan topluluğa hitap eden Emine Erdoğan, "Rehber niteliğindeki kadınlarımızın her platformda, şehirlerimizde, okullarımızda anlatılması, gençlerimizin değerli rol modellerle tanışması açısından anlamlıdır." diye ekledi. Erdoğan, bu doğrultuda, tarihte yer etmiş, Tomris Hatun, Hindistan’da babası tarafından veliaht ilan edilerek Türk Devleti’nin başına geçen Raziye Sultan ve Hz. Ömer'in Medine Pazarını denetlemekle görevlendirdiği, dürüstlük abidesi Eş-Şifa gibi kadın yönetici ve girişimcilerden örnekler verdi. Emine Erdoğan ayrıca, Osmanlı Devletinin kuruluşuna büyük katkıları olan Hayme Ana, İstiklal savaşında düşmana ve 15 Temmuz darbe girişiminde tanklara karşı direnen cesur kadınlara da değindi.

Kadınları haklarından mahrum bırakmanın, toplumsal gelişiminin önüne, "aşılmaz bariyerler örmek ile eşdeğer" olacağını ifade eden Erdoğan, "Kadınlar, daima, medeniyetin ve kalkınmanın ana aktörleridir." diye konuştu. Emine Erdoğan bu kapsamda, "Kadının; hukukta, eğitimde, üretimde, ticarette, sanatta ve sporda, ailede, kısacası her alanda eşit şartlarda var olabildiği toplumlar, güçlü ve dinamik toplumlardır." ifadelerine yer verdi. Osmanlı’da kadınların vakıf kurabilecek servete sahip olmasının ve yatırımlarının, tarihteki kadın girişimciliğinin boyutlarına örnek teşkil ettiğini belirten Erdoğan, "Gurur duyarak söylüyorum; günümüzün kadınları da, tarihimizdeki kutlu örnekler kadar yürekli ve çalışkan insanlardır." sözlerini kullandı.

Emine Erdoğan, Türkiye'de son 21 yılda, "Haydi Kızlar Okula", "Ana-Kız Okuldayız", "7 Çok Geç", "Okuma Yazma Seferberliği", "Nerede Kalmıştık" gibi kampanyalarla, kız çocuklarının eğitim hakkından mahrum bırakılmalarının engellendiği bilgisini paylaştı. Erdoğan, Türkiye'de KOSGEB aracılığıyla kadınların üretime teşvik edildiğini belirttiği konuşmasında, KOBİ kredilerinde kadın girişimcilere, pozitif ayrımcılık yapıldığını vurguladı. Emine Erdoğan, "Sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize doğru yol alırken, kadınlarımızın ekonomik gelişimin yardımcısı değil, öznesi olduğunun tüm toplum kesimlerinde anlaşılmasını, gönülden diliyoruz." dedi.

Türkiye'deki yasal düzenlemelerin sanatta ve sporda "meyvelerini vermeye başladığına" değinen Erdoğan, "Ülkemize getirilen ödüller, yayınlanan edebi eserlerimiz, yumuşak gücümüz sinema filmleri ve dizilerimiz, spordaki başarılarımız, hepimizi gururlandırıyor." diye ekledi. Emine Erdoğan, söz konusu başarıların tüm kadınlara ilham olmasını dilerken, ülkenin kadim bir millet ve devlet geleneğinden aldığı güçle Türkiye Yüzyılı vizyonuna emin ve kararlı adımlarla yürüdüğünü kaydetti. Erdoğan Ayrıca, "İlk olma niteliği taşıyan seçme ve seçilme hakkımızdan, kadın başbakanımıza ve bakanlarımıza dek, bütün başarı hikayelerimizi, hatırlamalı ve hatırlatmalıyız." diye ekledi.

New York'taki TİKAD etkinliğinde kürsüye çıkan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da, "Ülkemiz kurulduğu günden bu yana güçlü kadınların ülkesi olmuştur. Kadim Türk kültürü kadına verdiği değer ile bilinmektedir." ifadelerine yer verdi. "2002’de iktidara geldiğimizde Meclis’te kadınların temsil oranı yüzde 14 civarındayken bugün yüzde18’in üzerine çıkmış durumda." diyen Göktaş, AK Parti'nin, TBMM'de kadın milletvekili sayısının artmasında en büyük paya sahip olduğunu vurguladı. Bakan Göktaş, yargı mekanizmalarında da hakimlerin yüzde 45'inin, avukatların yüzde 46'sının günümüzde kadınlardan oluştuğunu beyan etti.

Göktaş sözlerini, "Kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması, hiç şüphesiz ekonomik eşitsizlikleri azaltacaktır. bu etki çarpan etkisi sağlayacak ve kadınların iş hayatında her geçen gün artan varlığı kalkınmamıza büyük bir ivme kazandıracaktır." diyerek tamamladı.