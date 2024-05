Emine Erdoğan, "Sıfır Atık" projesine verilen AKDENİZ-PA Ödülü'nü teslim aldı

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile görüştü.

Görüşmede, Özhaseki, 15 Mayıs'ta Portekiz'in Braga şehrinde gerçekleştirilen törende, Sıfır Atık projesi nedeniyle alınan AKDENİZ-PA ödülünü, Emine Erdoğan'a teslim etti.

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı görevini de yürüten Emine Erdoğan, Sıfır Atık projesinin ödüle layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Emine Erdoğan, Sıfır Atık projesinin, çevreye duyarlı her bireyin ve kuruluşun gönlünde yer ettiğini, küresel bir hareketin adı olduğunu vurgulayarak, "AKDENİZ-PA ödülünü, projeyi benimseyen, gönüllü katkılarıyla geliştiren, geleceğe taşıyan tüm doğa dostları adına kabul etmekten mutluluk duydum. Zira her biri temiz bir geleceğe olan inancımızı her gün yeniden yeşerten çevre kahramanlarıdır." diye konuştu.

Sıfır Atık projesinin, aday gösterilen pek çok proje arasından, Yeşil Dönüşüm kategorisinde en iyi proje seçilerek uluslararası bir ödüle layık görülmesinin, Türkiye adına gurur verici olduğunun altını çizen Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ödülü yalnızca bir başarı belgesi değil, Türkiye'nin çevre bilincine olan derin bağlılığının ve sürdürülebilir gelecek adına attığı kararlı adımlarının bir nişanesi olarak görüyorum. Türkiye'nin doğa ile uyumlu yaşama iradesinin, insanlığın ortak hayalinin gerçeğe dönüşmesine vesile olacağına yürekten inanıyor, başta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere, Akdeniz Parlamenter Asamblesi ile tüm üye ülkelere teşekkür ediyorum."

"Bu büyük onur ödülünü almak gurur vericiydi"

Bakan Özhaseki de Sıfır Atık hareketinin çevre konusunda Türkiye için önemli bir proje olduğunu belirterek, "Bir taraftan da adeta döngüsel ekonomide kazanç haline geldi ve hızla da devam ediyor. Bunların yanı sıra dünya çapında Türk markası haline geldi, bu da bizim için önemli." ifadesini kullandı.

Projenin, AKDENİZ-PA'da birinci olduğunu ve ödüle layık görüldüğünü ve ödülü Emine Erdoğan adına kendisinin teslim aldığını anımsatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bizim için çok sevindirici. 40'a yakın ülkenin bulunduğu bir ortamda onlara hitap etme imkanı da bulduk. Orada hem ülkemizin çevreyle ilgili yaptığı projeleri anlattım hem de Filistin'de yaşanan dramı hepsinin gözlerinin içine baka baka ifade ettim. 'Eğer içinizde azıcık insanlık duygusu kaldıysa lütfen ateşkes deyin' diyerek konuşmayı sürdürdüm. Ülke olarak çevre açısından bu büyük onur ödülünü almak gurur vericiydi. Bu vesileyle değerli Hanımefendi'ye de çok teşekkür ediyoruz."

Sıfır Atık projesinin daha önce aldığı ödüller

Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık projesi, bugüne kadar pek çok ödüle layık görüldü. Proje, 2018 yılında da Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) "Sıfır Atık, Sıfır Açlık" ödülünü aldı.

2021'de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından "UNDP Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülü" ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından "Waste Wise Cities Global Champion Ödülü"ne değer görülen proje, 2022'de "Akdeniz Parlementerler Asamblesi Ödülü (PAW Awards)" ve Dünya Bankası tarafından takdim edilen "İklim ve Kalkınma Liderliği Ödülü"nü aldı.

Atık üretimini azaltma, geri dönüşüm yapma ve kaynakları koruma hedeflerine yönelik proje çerçevesinde Türkiye'yi temiz, gelişmiş ve sürdürülebilir bir ülke haline getirme çabalar nedeniyle bir dünya markası haline gelen "Türkiye Sıfır Atık" projesi, Türkiye adına aday gösterildi ve 9-10 Mart 2022'de Dubai'de düzenlenen 16. Genel Kurul Toplantısı'nda da ödüle layık görüldü.

Sıfır Atık projesi, Birleşmiş Milletler nezdinde de takdir topladı

Kurulduğu günden bu yana herkes tarafından takdir toplayan proje, uluslararası alanda da bilinirliğini artırarak, Birleşmiş Milletler (BM) seviyesinde destek gördü.

BM Genel Kurulunda, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu "sıfır atık" kararı, oylamayla kabul edildi ve 30 Mart, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edildi.

30 Mart 2023'te BM'nin New York'taki Genel Kurul Salonu'nda ilk kez kutlanan "Uluslararası Sıfır Atık Günü"nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu" kurulacağını ifade etmişti.

Program sonrasında Guterres, Emine Erdoğan'a yazılı olarak Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu başkanlığı teklifinde bulunmuş, teklif üzerine Emine Erdoğan, Kurulun başkanlığını üstlenmişti.

"Sıfır Atık projesi, dünya çapında yankı bulan bir harekete dönüşmüştür"

Öte yandan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Emine Erdoğan, Sıfır Atık projesinin AKDENİZ-PA tarafından Yeşil Dönüşüm kategorisinde en iyi proje ödülüne layık görülmesinin, ülke adına gurur verici olduğunu belirtti.

Ödülü, aynı zamanda bu başarının paydaşları da olan bütün Sıfır Atık gönüllüleri adına kabul etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Zira, Sıfır Atık projesi, Türkiye'deki doğa dostu her bir vatandaşımızın ve kurumun kalbinde yeşererek, dünya çapında yankı bulan bir harekete dönüşmüştür. Bu anlamlı ödül ayrıca iklim krizi ve çevre sorunlarıyla mücadelede Türkiye'nin kararlı tutumunun uluslararası arenada takdir gördüğünün de göstergesidir. Ortak evimiz dünyanın geleceği için emek veren tüm doğa sevdalılarına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Akdeniz Parlamenter Asamblesine destekleri için yürekten teşekkür ediyorum."