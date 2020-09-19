Emine Erdoğan şeflerle buluştu: ‘Türk mutfağının üstüne mutfak yok’

Huber Köşkü’ndeki programa kitabın hazırlanmasına katkı sağlayan Prof. Dr. Mehmet Öz, Prof. Dr. Arif Bilgin, Prof. Dr. Günay Kut, Doç. Dr. Özge Samancı, Nevin Halıcı, Gönül Paksoy, Vedat Başaran, Arda Türkmen, Ömür Akkor ve kitabın yayın koordinatörü Ebru Erke ile Zeki Açıkgöz, Sinem Özler, Ali Ronay, Savaş Aydemir, Şerife Aksoy, Sezai Erdoğan, Eyüp Kemal Sevinç, Cüneyt Asan, Aydın Demir, Fatih Tutak ve Elif Balcı Fisünoğlu gibi akademisyen, uzman ve şefler katıldı. Erdoğan, kitaba verilen katkılardan dolayı teşekkür ederek “Afrika’dan Latin Amerika’ya, Uzak Doğu’dan Avrupa’ya yaptığımız tüm ziyaretlerde görüyorum ki mutfağımızın üstüne bir mutfak gerçekten yok. Anadolu’yu tanıtmanın en etkili yolu gastronomi. Başka mutfaklarda tek bir ana renk varken bizim gastronomi tarihimiz geniş bir coğrafi deneyimin, renkli bir kültür mozaiğinin ürünüdür.” dedi. Kitap, ocak ayında okurlarla buluşacak.

Türk Mutfağının zenginliğini uluslararası mecralarda tanıtmaya yönelik bir gastronomi kitabının hazırlığı içindeyiz. Alanında uzman akademisyenler ve şeflerle bugün güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Katkıları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/5LHXWq4Hh8 — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 18, 2020