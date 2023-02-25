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Emine Erdoğan Nurdağı'ndaki depremzedeleri ziyaret etti

Emine Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde afetzedeleri ziyaret edip, ailelerle görüştü

Emine Erdoğan, Gaziantep Nurdağı depremzedelerini ziyaret etti.

Emine Erdoğan havalimanında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından karşılandı.

Emine Erdoğan havalimanından helikopterle Nurdağı ilçesine geçti. Nurdağı'nda kurulu konteyner kenti ziyaret eden Erdoğan, depremzede aileler ile görüştü.

 

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