Emine Erdoğan: Merhameti çoğaltarak hafifletebiliriz!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Hafızalarımıza ve kalplerimize kazınan felaketin etkilerini ancak birbirimize dayanak olup merhameti çoğaltarak hafifletebiliriz." ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan, depremler sırasında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan Hülya Çelebi ve ailesine Çankaya'da kaldığı evde eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları ziyarete ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan yaptğı paylaşımda, "Hafızalarımıza ve kalplerimize kazınan felaketin etkilerini ancak birbirimize dayanak olup merhameti çoğaltarak hafifletebiliriz. Ankara'da ziyaret ettiğimiz Hülya Çelebi kardeşimizin ve ailesinin acısını yürekten paylaşıyor, Rabb'imden sabır diliyorum." ifadesine yer verdi.
Hafızalarımıza ve kalplerimize kazınan felaketin etkilerini ancak birbirimize dayanak olup, merhameti çoğaltarak hafifletebiliriz.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 8, 2023
Ankara'da ziyaret ettiğimiz, Hülya Çelebi kardeşimizin ve ailesinin acısını yürekten paylaşıyor, Rabbim'den sabır diliyorum. pic.twitter.com/lqFg0O992Z
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