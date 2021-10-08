Emina Jahovic'ten şok iddia: Mustafa Sandal kendini fakir gösteriyor!

10 yıllık evliliklerini 2018'de sonlandıran Mustafa Sandal ve Emina Jahovic nafaka davasında karşı karşıya geldi. Mustafa Sandal'ın, Emina Jahovic'e ödediği 15 bin liralık nafakanın iptal edilmesi için açtığı davada, eski eşten şoke eden iddialar geldi.

"Kendini borç batağında yüzen biri olarak tasvir etmiştir."

Hürriyet'in haberine göre, Mustafa Sandal’ın açtığı "nafaka iptali" davasına cevap veren eski eşi Emina Jahovic, "Mustafa Sandal kendisini hiçbir geliri olmayan, adeta karnını zor doyuran, nafaka yüzünden borç batağında yüzen biri olarak tasvir etmiştir. Oysa tüm beyanları gerçeğe aykırı iddialardan ibarettir." ifadelerini kullandı.

"Babalıktan da boşandı zannetmektedir."

Dilekçede, çocuklarının velayetini üstlendiğini hatırlatan Jahovic, "Mustafa Sandal, yükümlü olduğu nafakayı ödememiş, boşanma kararında üstlenmiş olduğu hiçbir edimi yerine getirmemiştir. Bu davayı açarak kendisini babalıktan da boşandı zannetmektedir." ifadelerine yer verdi.

"Neyi var neyi yoksa annesi ve arkadaşlarının üstüne tescil ettirmiştir."

Jahovic'in mahkemeye verdiği cevap dilekçesinde, sanatçının 10 yıllık evililik süresi boyunca bütün malvarlığını annesi ve arkadaşlarının üstüne aktardığı iddia ediliyor. Sanatçının Türkiye standartlarının üstünde bir hayat sürdüğü vurgulanırken şu ifadelere yer veriliyor: "Evli olduğu dönemde aldığı gayrimenkulleri annesi Tülin İleri adına tapu ve tescil ettirmiştir. Evliliği devam ettiği dönemde neyi var neyi yoksa annesi ve arkadaşları adına tescil edilmiştir. Mustafa Sandal’ın Türk standartlarının çok üzerinde bir gelire ve servete sahip olduğu ortadadır.”