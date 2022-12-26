Emektar protokol kunduracısı Nurettin Cebeci!
Türk siyasetinin önemli isimleri ve sanatçılar için ürettiği ayakkabılarla tanınan Ankara'nın emektar kunduracılarından Nurettin Cebeci, 55 yıldır mesleğini tutkuyla sürdürüyor.
Nurettin Cebeci Artvin'in Borçka ilçesinde 70 yıl önce bir kunduracıda çırak olarak başladığı meslek hayatını Ankara'ya taşındıktan sonra da sürdürdü.
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Cebeci, ilk iş ayakkabı tamir dükkanı açtığını, bir süre sonra sipariş üzerine kundura imalatı yaptığını belirten Cebeci, ürünlerinin beğenilmesi üzerine kendini bu alanda geliştirdiğini ifade etti.
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Cebeci, 58 yıldır Kızılay'daki Ziya Gökalp Caddesi'nde aynı iş yerinde üretim yaptığını bildirdi.
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Sektörde tanınmasına TRT Ankara Radyosu ses sanatçılarının vesile olduğunu anlatan Cebeci, yıllar içinde birçok sanatçı, politikacı ve iş adamına özel ayakkabı tasarladığını dile getirdi.
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