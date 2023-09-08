Emekliye zamda hesaplar değişti
Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan enflasyon tahminlerine göre memur ve emeklilerinin maaşları, emeklilere zam tahmini de değişti
Yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak güncellendi. Buna göre emekli aylığı ve memur zammında 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 37.76'ya çıktı.
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Bu tabloya göre SSK, BAĞ-KUR emeklisi yüzde 37.76 zammı garantilerken refah payıyla birlikte artışın yüzde 45'i geçmesi bekleniyor.
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Haber7'nin haberine göre, memura da Ocak ayı için zammı yüzde 49.46 olarak hesaplanıyor.
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Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla emekli aylıklarında 6 aylık enflasyon oranın üzerinde ilave zam için düzenleme yapılacak.
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