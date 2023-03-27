Emekliye zam düzenlemesi TBMM'de! İşte detaylar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği emekliler için taban maaş ve ikramiye artışları bu hafta yürürlüğe girmiş olacak. Peki 7500 TL nasıl hesaplanacak? Kimlere 2000 TL zam yapılacak? Emekli ikramiyeleri hangi hesaba yatırılacak? EYT'liler de faydalanacak mı?
En düşük emekli maaşı 7500 TL'ye çıkarıldı. Bayram ikramiyesi de yüzde 82 artışla 2000 TL olarak ödenecek.
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Torba yasa ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği emekliler için taban maaş ve ikramiye artışları yürürlüğe girmiş olacak.
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Emekliye zam düzenlemesi Meclis'e geldi. Hafta içinde Genel Kurul'da oylanıp yasalaşacak ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak.
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Buna göre en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkarken emeklilerin yıllık ikramiye miktarı da 2.200 liradan 4 bin TL'ye yükselmiş olacak.
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