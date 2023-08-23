Emekliye yapılacak zamda tarih verildi!
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, emekli maaşlarına yapılacak zam hakkında tarih verdi. Emekliye yapılan zammın enflasyon karşısında yetersiz kaldığını belirten Yıldırım, maaşına iyileştirme yapılacak kesimler hakkında da önemli sinyaller verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, emekli maaşlarına zam yapılacağının sinyalini vermesinin ardından AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama geldi.
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Meclis açıldıktan sonra emekli maaşlarına zam çalışmalarının başlayacağını söyledi.
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Emekli maaşında ciddi bir iyileştirmenin olacağına dikkat çeken Yıldırım, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" dedi.
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Emekli maaşının enflasyon karşısında yetersiz kaldığını belirten Yıldırım, "Benim edindiğim bilgilere göre de Meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7 bin 500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak." ifadelerini kullandı.
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