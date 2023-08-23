Emekliye yapılacak zamda tarih verildi!

Emekli maaşının enflasyon karşısında yetersiz kaldığını belirten Yıldırım, "Benim edindiğim bilgilere göre de Meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7 bin 500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak." ifadelerini kullandı.