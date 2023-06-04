Emekliye kademeli zam geliyor! Miktar ne olacak?
Hükümet emeklilere yapılacak zam için çalışmalarını hızlandırdı. Kamu işçisinin yüzde 45'lik maaş artışının ardından emeklilere yapılacak zam da merak konusu oldu. Yeni emekli maaşlarının temmuz ayına yetiştirilmesi bekleniyor.
Kamu işçisinin yüzde 45'lik maaş artışının ardından emeklilerin beklediği ara zam konusunda, 6 aylık enflasyon verisi, refah payı ve seyyanen zam formülü üzerindeki çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.
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Edinilen bilgilere göre maaş zamlarının temmuz ayına yetiştirilmesi hedefleniyor. Memur ve memur emeklisinin yüzde 6 toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı da alacağı biliniyor.
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Merkez Bankası'nın anketine göre 6 aylık zam oranının SGK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 29.92 sevilerinde olması beklenirken, refah payı hariç memur ve emeklisi zammı ise yüzde 18.63 olarak hesaplanıyor.
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Ancak burada kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik zammın referans alınması da bekleniyor.
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