Emekliye ikramiye düzenlemesi TBMM'de görüşülecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde bu hafta 86 maddelik torba yasa teklifi olacak. Teklifin görüşmelerine salı günü TBMM Genel Kurulu'nda başlanacak. Teklifte, çalışan emeklilere 5 bin lira ek ödemenin yapılacağı düzenleme de yer alıyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre, AK Parti'nin hazırladığı 86 maddelik kanun teklifinin görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonunda tamamlandı.

Fahiş fiyatla mücadele

Teklifin görüşmelerine bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda başlanacak. Teklifle deprem bölgesinde fahiş fiyat uygulayarak yapı malzemelerinin satışında ve yapım işlerinde fırsatçılık yapanlara yönelik cezalar 10 kat artırılacak.

Düzenleme ile Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki vergi istisnası devam edecek. Şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırabilmeleri için süre 2 yıl daha uzatılacak.

Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının üst sınırı da yüzde 93'e çıkarılacak.