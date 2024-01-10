Emekliye ek zam için yasal hazırlık!

AK Parti Grup Başkanı Güler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güler, asgari ücrette yapılan artışa paralel olarak asgari ücret desteğinde de 500 liradan 700 liraya çıkartılacağı için yasal düzenlemenin gerektiğini hatırlattı. 7-8 maddelik düzenleme kapsamında, kısa çalışma ödeneğinin süre uzatımının da yer alacağına işaret eden Güler, şöyle devam etti:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda çalışıyor. Etki analizler ve bütçe imkanları doğrultusunda oransal artış değerlendirmesi yapılıyor. Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanımız kabine toplantısında değerlendirir. Bir kanun teklifi hazırlığımız vardı.

Aynı zamanda asgari ücret artırıldığı için işveren desteğimiz vardı 700 liraya çıkarılması konusunda. Kısa çalışma ödeneği ve diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik bir kanun teklifi üzerinde çalışıyoruz. Onun içerisinde değerlendiririz. Önemli olan bütçe imkanlarını da karşılamak.

Sadece bir oranın belirlenmesi ve artışın ortaya çıkması değil, bütçenin de ortaya koyulması lazım. Bakanlığımız çalışıyor. Bugün bir ön görüşme yaptık. Önümüzdeki haftaya kadar değerlendirilir. Belki Ocak ayının üçüncü haftasına kadar çalışmamızı tamamlayıp Meclis Başkanlığına sunabiliriz.”