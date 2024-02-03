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Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının ödemesine başlanıyor. Bakan Işıkhan, ödeme için tarih verdi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının ödemesine başlanıyor.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere ödenecek zam farklarının ödeme tarihlerini duyurdu. 

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak ayında yüzde 49,25 oranında yükseltme yapılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının ödemesine 6 Şubat'ta başlanacağını bildirdi.

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Bakan Işıkhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

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