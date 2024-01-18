Emekliye ek %5 zam komisyondan geçti

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda işsizlik kanununda değişiklik yapan kanun teklifi görüşmelerinde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığına ek zam yapılmasına dair önerge verildi.

Kabul edilen önerge uyarınca SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yüzde 37,57 olan Ocak ayı maaş zammı yüzde 42,57’ye yükseltilecek. En düşük emekli aylığı da 7.500 TL’den 10.000 TL’ye yükselecek.

Kanun teklifi gelecek hafta da TBMM Genel Kurulunda görüşülerek yasalaşacak. Ek zam farkları, kanun Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra emeklilere ödenecek.