Emekliye 3 bin lira ikramiye TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ 3 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Düzenlemeye komisyon aşamasında eklenen bir madde ile emekliye Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen 2 bin liralık ikramiye, yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseldi.

Meclis Genel Kurulu çalışmalarına 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle nisan ayına kadar ara verildi.