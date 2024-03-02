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Emekliye 3 bin lira ikramiye TBMM'de kabul edildi

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ 3 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Düzenlemeye komisyon aşamasında eklenen bir madde ile emekliye Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen 2 bin liralık ikramiye, yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseldi.

Meclis Genel Kurulu çalışmalarına 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle nisan ayına kadar ara verildi.

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