Emeklinin bayram ikramiyesi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayramda emekliye bin 100 TL ikramiye verileceğini açıkladı. Bilgin, ödemelerin 28 - 29 Nisan'da yapılacağını duyurdu.

2018 yılında 1000 TL olarak belirlenen emekliler için bayram ikramiyesi, 2021 yılında bin 100 TL'ye çıkarılmıştı. 2022 için beklentiler ikramiyelerde ciddi artışın yapılması yönündeydi ancak açıklanan rakamla herhangi bir artış yapılmamış oldu.

Bilgin, "Emekliye bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum." dedi.

3600 ek gösterge yıl sonunda

NTV'de soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusuna da değinerek düzenlemenin bu yıl sonunda Meclis'ten çıkacağını ve statülere göre 3600 ek göstergenin genişletilebileceğini söyledi.

Asgari ücrette enflasyona uygun güncellemenin gündemde olmadığını belirten Bakan Bilgin, "Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz." ifadelerini kullandı.

"EYT gündemimizde yok"

EYT çalışmasındaki son durumla ilgili soruya "Gündemimizde yok" şeklinde yanıt veren Bilgin geçici sözleşmelerin 3600 ek göstergen sonraki ilk gündem olduğunu ve sorunun bu sene çözüleceğini kaydetti.