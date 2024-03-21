Emeklilikte kök aylığa yeni düzenleme!
Emekli maaşlarında yeni sisteme geçilmesi planlanıyor. Haziran ayından önce yapılması planlanan düzenlemeye göre kök aylıklar yeniden düzenlenecek, taban aylıkta emeklilik yaşı esas alınacak.
İş Kanunu'nda yapılacak değişiklikler kapsamında taban aylıkta emeklilik yaşının esas alınması planlanıyor.
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Ayrıca 10 bin lira altı maaş alan emeklilerin kök aylıklarının da düzenlenmesi için çalışmalar başlatıldı.
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6 MİLYON EMEKLİ TAKİPTE
En düşük emekli maaşı alan 6 milyonun üzerinde vatandaşı ilgilendiren bir değişiklik gündemde.
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İş Kanunu'nda yapılacak düzenleme ile emekli maaşlarının hesaplanışında yeni bir formüle geçileceği öğrenilirken, bu durum 10 bin TL maaş alan milyonların eline geçen aylığın değişeceği anlamına geliyor.
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