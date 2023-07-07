Emeklilerin zam oranı yükseltildi!

Emeklilere, enflasyon ile birlikte 6 aylık yüzde 25 oranında zam yapılacak. Düzenleme TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenecek. Bu orandan EYT'liler yararlanamayacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeleri kapsayan torba kanun teklifine eklenecek bir madde ile emekli maaşlarına da yüzde 25 zam yapılacağı öğrenildi.

Daha önce 6 aylık enflasyon oranında yapılacağı ifade edilen zam oranı böylece yüzde 19’dan yüzde 25’e çıkarılmış oldu.

Bu düzenlemenin halen görüşülen kanuna AK Parti tarafından yapılacak bir önerge ile kanun teklifine eklenecek ve bu teklifle geçmiş olacak.

Torba teklifte memurlara ilişkin teklif gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere ilişkin de talimatı verdim demişti. Oran ne olacak diye merakla bekliyordu. Teklifte “Hak sahiplerinin refahı göz önünde bulundurulmuştur” ifadesi yer alıyor.

Cumhurbaşkanı 'Talimat verdim' dedikten sonra oranın yüzde 25’e çekildiği anlaşıldı. Ancak bu oransal bir zam olarak ortaya çıktı. Emekliler için bir seyyanen zam şu an için teklifte gözükmüyor. Henüz TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulmayan önergeye ilişkin imzaların tamamlanmaya çalışıldığı öğrenildi.