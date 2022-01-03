Emeklilerin zam oranı belli oldu
TÜİK aralık ayı enflasyonu ile 2021 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralık ayında yüzde 13.58 arttı. Bu artışla birlikte yıllık enflasyon da yüzde 36.08 oldu. Bu rakamların açıklanmasıyla beraber emeklilere yapılacak olan zam oranı da resmen belli oldu.
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı aralık ayı enflasyonuna çevrilmişti. Aralık ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte ocak 2022 yılında memur, memur emeklisi ve SGK ile Bağ-Kur'a tabi olan emeklilerin de alacağı zam oranı da belli oldu.
Emekliler yılda iki defa zam alıyor. Emekli vatandaşlar son olarak temmuz ayında maaşlarına zam almıştı. Emekli maaşlarına temmuz 2021'de yüzde 8.45 lira zam yapılmıştı. Emeklilerin gözü kulağı ise temmuz sonrası TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranındaydı.
TİÜK'in açıkladığı enflasyon oranları ise Temmuz ayında yüzde 1,80, Ağustos ayında yüzde 1,12, Eylül ayında yüzde 1,25, Ekim ayında yüzde 2,39, Kasım ayında ise yüzde 3, 51 olmuştu. Böylelikle 5 aylık enflasyon oranı yüzde 10,47’ye ulaştı.
Bugün açıklanan aralık ayı enflasyon oranlarından önce emekliler 2022 başında maaşlarına kesin olarak yüzde 10.47 zam alacaktı. Bu orana bugün açıklanan aralık ayı enflasyonu da eklenince, ocak ayında alacakları zam oranı da yükseldi.