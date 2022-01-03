Emeklilerin zam oranı belli oldu

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı aralık ayı enflasyonuna çevrilmişti. Aralık ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte ocak 2022 yılında memur, memur emeklisi ve SGK ile Bağ-Kur'a tabi olan emeklilerin de alacağı zam oranı da belli oldu.