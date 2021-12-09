Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak?
Emekliler ve görevdeki memurların gözü kulağı yeni yıl zamlarında. Açıklanan Kasım ayı enflasyonu ile birlikte memur ve emeklileri için enflasyon farkı oluşacağı kesinleşti. Açıklanan enflasyon ile işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yıl zammı da netleşmeye başladı. İşte o fiyatlar...
Önce memur emeklileri ve görevdeki memurlar ile başlayalım. Görevdeki memurlar ve emeklileri, ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor.
Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor.
Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor. 2022-2023’teki mali ve sosyal hakları belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bu yılın ağustos ayında sonuçlandı.
Buna göre de memur ve emeklileri maaşlarını 2022’nin ilk altı ayında yüzde 5 zamlı alacaklar. 2021’in ikinci altı alında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 3 oranını geçmesi halinde ise aradaki fark memur ve emeklilerinin zamlarına eklenecek.
ENFLASYON FARKI OLUŞTU