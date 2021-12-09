Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak?

Buna göre de memur ve emeklileri maaşlarını 2022’nin ilk altı ayında yüzde 5 zamlı alacaklar. 2021’in ikinci altı alında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 3 oranını geçmesi halinde ise aradaki fark memur ve emeklilerinin zamlarına eklenecek.

ENFLASYON FARKI OLUŞTU