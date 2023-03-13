Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi zamlı mı olacak?
Ramazan Bayramı yaklaşırken emeklilere verilecek ikramiye miktarı şimdiden gündem olmaya başladı. Vatandaş ''EYT'li bayram ikramiyesinden faydalanabilecek mi?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte Ramazan bayramı ikramiyesiyle ilgili son gelişmeler...
Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan-24 Nisan arasında olacak. İkramiyelerin Ramazan Bayramından birkaç gün önce yatması bekleniyor.
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Emeklilere bayram ikramiyesi konusunda yasal bir düzenleme yok ancak emekliler 2018 yılından bu yana düzenli olarak bayramlardan önce ikramiye alıyor.
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Geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde bin 100 TL ikramiye ödemesi yapılmıştı.
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Eğer emekli maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zam bayram ikramiyelerine de uygulanırsa söz konusu tutar bin 430 TL'ye yükselecek
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