Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?
Emeklilerin bayram ikramiyesi geçtiğimiz günlerde artırıldı. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 3 bin lira olarak yatırılacak. İki bayramda toplam 6 bin TL hesaplara yatmış olacak.
Hayat pahalılığı sebebiyle zor durumda olan bazı emekliler bayram ikramiyesini dört beklemeye başladı. Emekli ikramiyeleri geçim derdindeki emeklilerin bir nebze de olsa kurtarıcısı oluyor.
Geçtiğimiz sene 2 bin TL olarak yatırılan emekli ikramiyesi, bu yıl 3 bin TL olarak yatırılacak.
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?
3 bin TL olarak hesaplara yatacak olan emekli bayram ikramiyesinin, Ramazan bayramından önceki hafta olan 1 Nisan - 5 Nisan tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.
Bayram ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilerin hesaplarına yatırılacak. 3 bin TL'den toplam 6 bin TL emekli vatandaşların kasasına girmiş olacak.
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