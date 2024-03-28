Emeklilere promosyon ödemesinde yeni gelişme!

Emekli vatandaşlara banka promosyonu ödemesine özel bankalar da dahil oldu. SGK, 8 bin ila 12 bin lira arasındaki emekli promosyonu ödemeleri için aralarında özel bankaların da yer aldığı 19 banka ile protokol imzalandığını bildirdi.

Protokol imzalanan bankaların listesi

SGK, protokol imzalanan banka listesini şöyle paylaştı:

1. Akbank T.A.Ş.

2. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

3. Denizbank A.Ş.

4. Fibabanka A.Ş.

5. ING Bank A.Ş.

6. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

7. Odea Bank A.Ş.

8. QNB Finansbank A.Ş.

9. Şekerbank T.A.Ş.

10. T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

11. Turkish Bank A.Ş.

12. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

13. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

14. Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

15. Türkiye Halk Bankası A.Ş.

16. Türkiye İş Bankası A.Ş.

17. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

18. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

19. Ziraat Katılım Bankası A.Ş.