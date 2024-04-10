Emeklilere neden zam yapılmadı? Bakan Şimşek açıkladı

Yerel seçimler öncesi emeklilerin hükümetten zam beklentisi vardı. Yaşanan tartışmalara rağmen emeklilere ek bir zam yapılmadı.

Neden zam yapılmadığına dair kafalarda soru işaretleri vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya açıklık getirdi.

"BUNA İZİN VEREMEZDİK"

Konuyla ilgili çok sayıda sorunun muhatabı olan Şimşek, "Bunu yapmak için Türkiye'nin yurtdışından yüzde 50'den fazla faizle borçlanması gerekecekti. Böyle yaparsak gelecek nesilleri ipotek altına alacaktık. Buna izin veremezdik" diyerek emeklilere neden zam yapılmadığını özetledi.

5 İLA 7 BİN LİRA ARASI BEKLENTİ VARDI

Bilindiği üzere Türkiye'de en düşük emekli maaşı 10 bin lira seviyesinde.

Seçimlerden önce emekli maaşlarına 5 ila 7 bin lira arasında bir zam yapılması yönünde beklenti oluşmuştu. Hükümet ise emeklilere zam için temmuz ayını işaret etmişti.