Emeklilere banka promosyonu müracaatında rekor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir açıklama yaparak maaş promosyonlarının kamu bankalarında, alınan maaşlara göre aylık 8-12 bin liraya çıkartıldığını bildirdi.

Bu artıştan 12,7 milyon emekli yararlanabilecek.

Başvuru rekoru

Kamu bankalarının emekli promosyonları artırıldıktan sonra, dün başvuru rekoru kırıldı. Sabah'ın haberine göre ise promosyon başvurularının ilk gününde Ziraat Bankası'na 446 bin başvuru gerçekleştirilirken, Vakıfbank ve Halkbank'a da toplam 100 bin kişi başvurdu.

İşlemler banka şubesinden, internet sitesinden, mobil uygulamadan ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Promosyon ödemeleri 28 Mart'ta

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, promosyon ödeme tarihleriyle ilgili bilgi vererek, ödemelerinin 28 Mart Perşembe günü itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bu artışın diğer bankalara da örnek olması bekleniyor.